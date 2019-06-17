Son Dakika Haberleri: BİNALİ YILDIRIM KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE MÜDAHALE ETTİ
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BİNALİ YILDIRIM KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE MÜDAHALE ETTİ

30 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu.

BİNALİ YILDIRIM KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE MÜDAHALE ETTİ, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. 
Seçim çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Bacağı kırılan Caner O. 'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olayın görüntüsü


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
AK Parti, Binali Yıldırım
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