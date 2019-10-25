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Binali Yıldırım Kocaeli'de cenaze törenine katıldı

18 dakika önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Sertbaş'ın Kocaeli'deki cenaze törenine katıldı.

Binali Yıldırım Kocaeli'de cenaze törenine katıldı, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Mehmet Sertbaş'ın Kocaeli'deki cenaze törenine katıldı.

Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş'ın ağabeyi olan Mehmet Sertbaş'ın cenazesi, İzmit Yahya Kaptan Merkez Camisi'ne getirildi.

Binali Yıldırım, Sertbaş ailesine taziyede bulundu.

Mehmet Sertbaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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