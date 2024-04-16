Kripto Borsası Binance.US, Eski New York Fed Yetkilisini Yönetim Kuruluna Dahil Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Kripto Borsası Binance.US, Eski New York Fed Yetkilisini Yönetim Kuruluna Dahil Etti

Kripto Borsası Binance.US, Eski New York Fed Yetkilisini Yönetim Kuruluna Dahil Etti

Kripto borsası Binance.US, eski bir New York Fed yetkilisi olan Martin Grant'ı yönetim kuruluna dahil ettiğini duyurdu. Finansal raporlama ve iç denetimlerde önemli görevler üstlenecek olan Grant, sektördeki deneyimiyle dikkat çekiyor. Bu stratejik hamle, şirketin güvenilirliğini artırma yolunda atılmış büyük bir adım olarak yorumlandı.

16.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto borsası Binance.US, eski bir New York Fed yetkilisi olan Martin Grant'ı yönetim kuruluna dahil ettiğini duyurdu. Finansal raporlama ve iç denetimlerde önemli görevler üstlenecek olan Grant, sektördeki deneyimiyle dikkat çekiyor. Bu stratejik hamle, şirketin güvenilirliğini artırma yolunda atılmış büyük bir adım olarak yorumlandı.

Finans ve Etik Uzmanı Martin Grant, Binance.US'a Dahil Oldu

Binance.US, kripto para piyasasında güvenilirliğini artırmak amacıyla, yönetim kuruluna deneyimli bir ismi dahil ettiğini açıkladı. Martin Grant, New York Merkez Bankası'nda uzun yıllar boyunca uyum ve etik görevlerinde bulunmuş bir yetkili olarak, Binance.US bünyesinde finansal raporlama ve iç kontrol mekanizmalarının denetlenmesine öncülük edecek.

Martin Grant, kamu ve özel sektördeki otuz yılı çalışma süresiyle, yasal ve düzenleyici uyum alanlarında derin bir birikime sahip. Şu anda JST Digital'de Düzenleyici İşler Küresel Başkanı olarak görev yapan Grant, Binance.US'un iç yapısını daha da sağlamlaştırmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Binance.US'un Geçici CEO'su Norman Reed, Grant'in atanmasının firmanın gücünü ve sektördeki saygınlığını pekiştireceğine işaret etti. Reed, "Martin'in kariyeri boyunca sergilediği liderlik ve uzmanlık, şirketimizin en yüksek etik ve uyum standartlarını korumasına katkıda bulunacak." dedi.

Son olarak yeni işi konusunda açıklama yapan Grant, "Binance.US'un yönetim kuruluna katılarak, ABD vatandaşlarını dijital varlık endüstrisine güvenli ve uyumlu bir biçimde dahil etmek ve bu dinamik sektörde yer almak büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, Kripto Para, New York, Fed, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kripto Borsası Binance.US, Eski New York Fed Yetkilisini Yönetim Kuruluna Dahil Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:52 Tunceli’de esrarengiz ölüm Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler
07:46 Denizli’deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe’nin heykeli kundaklandı Denizli'deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'nin heykeli kundaklandı
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen ataması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
22:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık
20:36 TBMM’de sandalye dağılımı değişti İşte partilerin milletvekili sayıları TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları
07:40 Cansu Taşkın’la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi
00:25 Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:14 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı
23:52 Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak
23:33 Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar
21:17 Meclis’te “jet yakıtı“ tartışması AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 08:22:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto Borsası Binance.US, Eski New York Fed Yetkilisini Yönetim Kuruluna Dahil Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement