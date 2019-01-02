Son Dakika Haberleri: Binanın Bodrum Katına Düşen Köpeği Zabıta Kurtardı

Binanın Bodrum Katına Düşen Köpeği Zabıta Kurtardı

23 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katına düşen hasta köpeği, zabıta ekipleri kurtardı.

Binanın Bodrum Katına Düşen Köpeği Zabıta Kurtardı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katına düşen hasta köpeği, zabıta ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi sakinleri, iki katlı bir binanın bodrum katından, bir köpeğin sesinin geldiğini tespit etti ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.

Bölgeye gelen zabıta ekipleri, bodrum katının girişinin kapalı olması nedeniyle yarım saatlik çalışma sonucunda, yolu açarak hasta köpeğe ulaştı.

Bulunduğu yerden kurtarılan hasta köpek, Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:09 Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Zabıta, Güncel
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