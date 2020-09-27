- Binanın trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

- Binanın trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir binanın trafosunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın giriş kapısını kapladı. Binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.