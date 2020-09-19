Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Törene Vali Kadir Ekinci , Belediye Başkanı Erdal Arıkan ,Tugay Komutan V. Albay Ercan Aygündüz, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat , Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, Muharip ve İç Güvenlik Gaziler Derneği Başkanı Ziya Yener ve gaziler katıldı. - BİNGÖL

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik önünde resmi tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı okundu.

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