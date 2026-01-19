Bingöl'de 280 Köy Yolu Karla Kapandı - Son Dakika
Bingöl'de 280 Köy Yolu Karla Kapandı

Bingöl\'de 280 Köy Yolu Karla Kapandı
19.01.2026 13:00
Bingöl'de etkili kar yağışıyla 280 köy yolu kapandı, ekipler yol açma çalışmalarına başladı.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışıyla birlikte il genelindeki 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için sahada çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gece başlayıp, aralıksız süren kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla, kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karları temizledi. Vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki karları temizlemek için çaba harcadı.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Sürücüler araçlarıyla düşük hızla ilerlerken, yayalar yürümekte güçlük çekti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde açık köy yolu bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, 110 personel ve 53 iş makinesiyle sahada görev yapan ekiplerin, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerde yol açma çalışmalarına öncelik verdiği ifade edildi. Öte yandan, Karlıova ilçesinde yaklaşık 3 haftadır süren yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Tek katlı evlerin kara gömüldüğü ilçede, kapanan köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bingöl, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Bingöl'de 280 Köy Yolu Karla Kapandı

SON DAKİKA: Bingöl'de 280 Köy Yolu Karla Kapandı - Son Dakika
