Bingöl'de 536 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 536 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, Solhan'da bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmek istediği bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Kasım'da ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda 497 sikke, 11 takı, 15 yüzük, 6 haç ve 7 mühür bulundu.

Tarihi eserlerle ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.