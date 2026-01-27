Bingöl'de Afet Hazırlığı Vurgusu - Son Dakika
Bingöl'de Afet Hazırlığı Vurgusu

27.01.2026 19:16
Bingöl Valisi Çelik, AFAD ziyaretinde deprem riskini ve hazırlıkların önemini vurguladı.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü ziyaret etti.

AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Çelik, yürütülen çalışmalara ilişkin İl Müdürü Atilla Uzun'dan bilgi aldı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Çelik, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek, Bingöl'ün de deprem riski yüksek iller arasında yer aldığını söyledi.

Kurumsal kapasitenin sürekli güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bugünün teknolojisi depremin ne zaman olacağını kesin olarak göstermiyor. Bu nedenle bilinçli, planlı ve güçlü bir şekilde hazırlık yapmak zorundayız." dedi.

Yapı güvenliğinin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Çelik, deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılaşmanın ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Görev süresi boyunca bu konunun takipçisi olacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Eğer çocuklarımıza güvenli ve yaşanabilir bir kent bırakmak istiyorsak, işimizi sağlam, doğru ve düzgün yapmak zorundayız. Risk azaltmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüreceğiz. Bingöl'de deprem başta olmak üzere yangın, heyelan, çığ ve boğulma gibi tüm afet türlerine karşı hazır hale getirilmesi için planlı ve disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bingöl Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın bir konumdadır. Geçmiş depremlerde yaşanan can ve mal kayıplarının afetlere karşı hazırlığın önemini bir kez daha ortaya koymuştur."

Kaynak: AA

