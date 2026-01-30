Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Tehlike Yarattı - Son Dakika
Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Tehlike Yarattı

Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Tehlike Yarattı
30.01.2026 14:09
Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesi bir cipin hasar görmesine neden oldu, geçenler son anda kaçtı.

BİNGÖL'de çatıdan düşen kar kütlesi, cipe zarar verdi. Başka bir olayda ise çatıdan kopan kar kütlesini son anda fark edip kaçanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, koparak park halindeki cipin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

Aynı cadde üzerindeki başka bir binanın çatısından kopan kar kütlesi de yoldan geçenler için tehlike oluşturdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir kişinin düşen karı fark edip son anda durduğu, bir başka kişinin de koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Tehlike Yarattı

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Tehlike Yarattı - Son Dakika
