Bingöl\'de Eğitime Kar Engeli

BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildiği, engelli, hamile ve ağır kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bingöl Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Rehberlik Araştırma Merkezi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretime 23 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.