Bingöl\'de Eğitime Kar Engeli

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Kiğı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ile birlikte yaşanması muhtemel buzlanmanın ulaşımda risk oluşturabileceği belirtildi. Öğrencilerin güvenliği dikkate alınarak, 2 Şubat Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumlarında taşımalı eğitim uygulamasının 1 gün süreyle durdurulduğu ifade edildi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü de Bingöl genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar beklendiğini açıkladı. Buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde çığ, yağış alan bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.