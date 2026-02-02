Bingöl'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl\'de Eğitime Kar Engeli
02.02.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiğı'da yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Kiğı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ile birlikte yaşanması muhtemel buzlanmanın ulaşımda risk oluşturabileceği belirtildi. Öğrencilerin güvenliği dikkate alınarak, 2 Şubat Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumlarında taşımalı eğitim uygulamasının 1 gün süreyle durdurulduğu ifade edildi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü de Bingöl genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar beklendiğini açıkladı. Buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde çığ, yağış alan bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Bingöl, Güncel, Kiğı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
13:09
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:33:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.