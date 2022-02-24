Bingöl'de EYP düzeneği imha edildi - Son Dakika
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Bingöl'de EYP düzeneği imha edildi

24.02.2022 15:59
Bingöl'de EYP düzeneği imha edildi

Bingöl'de jandarma tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bingöl'de jandarma tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 23 Şubat 2022 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 1 adet 12 kg'lık mutfak tüpü, 40 kg amonyum nitrat patlayıcı madde, 2 adet elektrikli fünye, 50 gr C4 plastik patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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El Yapımı Patlayıcı, Jandarma, Bingöl, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de EYP düzeneği imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de EYP düzeneği imha edildi - Son Dakika
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