Gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor - Son Dakika

Gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor

29.04.2021 11:41

Bingöl'ün Genç ilçesinde Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen, veli ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler yararına iplik ve kumaştan bebek ve oyuncak üretiyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen, veli ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler yararına iplik ve kumaştan bebek ve oyuncak üretiyor.

Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında "Bir ilmek bin mutluluk" sloganıyla ihtiyaç sahibi aileler yararına çalışma başlattı.

Çalışmada görev alan 7 öğretmen, 10 veli ve 15 öğrenci, okulun çocuk gelişimi bölümünde ip ve kumaştan yaptıkları amigurumi bebekleri satışa sunacak ve elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.

Çocuk gelişimi öğretmeni Serpil Haktanır, şu ana kadar 70 oyuncağı tamamladıklarını söyledi.

Veli ve öğrencilere meslek öğretirken, bir yandan da ürettikleri materyallerin ihtiyaç sahibi ailelere gelir olacağını aktaran Haktanır, "Salgın süresince evde kalan velilerimiz ve öğrencilerimiz için de bir uğraş oldu. Üretilen materyalleri satarak, elde edilecek geliri ihtiyaç sahibi ailelere vereceğiz." dedi.

Veli Semanur Ortak ise böyle bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ortak, "Bir nebze de olsa ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek güzel." diye konuştu.

Gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor
Gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor
Gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor
Gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor

Anadolu Lisesi, Murat Yıldırım, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor - Son Dakika


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