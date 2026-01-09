Bingöl'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

BİNGÖL'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Kent merkezindeki bir işyerinde 5-6 ocak tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 24 bin 830 TL nakit para ile 1,98 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli hakkında ayrıca ihlal ettiği trafik kuralları nedeniyle 46 bin 874 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,