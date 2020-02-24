Bingöl'de iki aile arasındaki 21 yıllık husumet barışla sona erdi - Son Dakika
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Bingöl'de iki aile arasındaki 21 yıllık husumet barışla sona erdi

7 saat önce

Bingöl'de iki aile arasında 21 yıldır süren husumet barışla sona erdi.

Bingöl'de iki aile arasındaki 21 yıllık husumet barışla sona erdi, System.String[]

Bingöl'de iki aile arasında 21 yıldır süren husumet barışla sona erdi.


İlde yaşayan Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri arasında 21 yıl önce yaşanan kavgada, iki taraftan birer kişi hayatını kaybetti.


İki aile arasında başlayan husumetin sona ermesi için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arık, eski Bingöl Belediye Başkanı Hacı Ketenalp ile bazı kanaat önderleri girişimde bulundu.


Olumlu sonuçlanan görüşmelerin ardından husumetli aileler, Bingöl'deki bir düğün salonunda düzenlenen barış töreninde bir araya getirildi.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, en büyük teşekkürü, barış görüşmelerini kabul eden Alakuştekin ile Sarıdağ ailelerine yapmak istediğini söyledi.

Affetmenin büyüklük olduğunu belirten Yılmaz, herkesin hata yapabileceğini, önemli olanın yapılan hatadan dönebilmek olduğunu anlattı.

Yılmaz, "İnsanoğlunun olduğu yerde ihtilaf bitmez. Her zaman kavga olabilir, ihtilaf olabilir, önemli olan buna son verip geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyebilmek. Kardeşlerimizin arasını düzeltmek bizim için Allah'ın bir emridir. Bugün hep birlikte bu emri yerine getiriyoruz. İnşallah bugünden sonra geleceğe farklı bakacağız." dedi.

Suç işleyene hukuk önünde cezasının verildiğini aktaran Yılmaz, bir takım meseleleri sürdürmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.

Yılmaz, "Husumetin, çekişmenin, kavganın, kinin bir anlamı yok. Barış gerçekten her şeyden daha güzel. Barışı yapanlar da büyük insanlardır. Barışmak, affetmek insanı zayıf düşürmez, küçültmez, aksine kuvvetli yapar, daha büyük yapar. Buradaki davranış, başka ailelere de örnek olur." diye konuştu.

Törende okunan duanın ardından husumetli ailelerin fertleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçti, birbirlerine sarılıp barıştı.

Cevdet Yılmaz, AK Parti, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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