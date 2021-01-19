Bingöl'de kar esareti başladı, 281 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

- Bingöl'de kar esareti başladı, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl genelinde etkisini arttıran kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu, il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı, Karlıova'da ise 60 santimetreyi aştı.

Bingöllüler güne kar yağışıyla uyandı. Kent merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar, şehir merkezini tamamen beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, işyerini açan esnaf da kürekle kar temizliğine başladı. Kar yağışıyla beraber şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Bingöl Belediyesi de 25 araç ve 110 ekipler ana cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Ayrıca birçok ekip, kentin işlek kaldırımlarında kürekle temizlik yaptı.

Kış aylarında en çok yağış alan yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi aştı. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova'da eline metre alan vatandaş, ilçede kar kalınlığını ölçerek, 60 santimetreyi aştığını belirtti.

Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışma yaptığı bildirildi.

Öteyandan dün gece tipi nedeniyle ulaşıma kapanan ardından yapılan çalışma ile açılan Elazığ ve Muş karayolunda ise kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı bildirildi.