Bingöl'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanların dezenfekte edildiğini söyledi.

Arıkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin toplu taşıma araçları, cami, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya açık alanlarda çalışma yürüttüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Dezenfekte çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor. Bu bağlamda günlük olarak riskler ortadan kalkıncaya kadar işlemler devam edecektir. Yağışların kesilmesiyle birlikte tüm park ve bahçeler ile çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışmalarımıza start vereceğiz. Ayrıca ekiplerimiz kafeterya, oyun salonları başta olmak üzere genelgede yer alan tüm alanlara yönelik denetimler devam ediyor."