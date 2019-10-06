Son Dakika Haberleri: Bingöl'de öğrencilere afet eğitimi
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Bingöl'de öğrencilere afet eğitimi

1 saat önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl Birimi tarafından, üniversite öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Bingöl'de öğrencilere afet eğitimi, System.String[]

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl Birimi tarafından, üniversite öğrencilerine afet eğitimi verildi.


Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine AKUT Bingöl Birimi tarafından afet, doğada yaşam ve kamp eğitimi verildi. Gönüllü Ömer Faruk Gürsaçtı tarafından verilen eğitimlerde aynı zamanda AKUT'un faaliyetleri de anlatıldı.


Amaçlarını anlatan Ömer Faruk Gürsaçtı, "Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ev kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde, büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak kurtarma çalışması yapmaktır. Aynı zamanda toplumu bilgilendirmek de bunların içerisinde vardır. AKUT, ülke genelinde 24 ekiple faaliyet yürütmektedir" dedi.


Gürsaçtı, son olarak afet çantalarında olması gereken malzemeler hakkında bilgiler verdi. - BİNGÖL

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:47 Kaynak: İHA
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