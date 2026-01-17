Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Bingöl-Erzurum kara yolunun Hacılar köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
Bingöl'de Otobüs ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
