Bingöl\'de Otobüs ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Bingöl-Erzurum kara yolunun Hacılar köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.