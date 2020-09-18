Bingöl'de saman yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Bingöl'de saman yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 GM 443 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı, kamyonda yüklü bulunan samanlar yola döküldü.
Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:04 - Kaynak: İHA
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