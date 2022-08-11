Olay, öğlen saatlerinde Bingöl- Genç yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çayağzı rampasında takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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