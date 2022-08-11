Bingöl'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de otomobil takla attı: 1 yaralı

11.08.2022 17:04
Bingöl'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Bingöl- Genç yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çayağzı rampasında takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

YORUMLAR
500
Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı Çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı Çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:05:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement