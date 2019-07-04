Bingöl'de tır dereye yuvarlandı: 1 yaralı
1 saat önce
Bingöl'de bir tırın dereye yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
'de bir tırın dereye yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Bingöl- Erzurum
Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet Bozcu yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Göynük
Çayı'na yuvarlandı. Kazada, sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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'nde kaldırıldı. - BİNGÖL
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