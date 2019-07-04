Son Dakika Haberleri: Bingöl'de tır dereye yuvarlandı: 1 yaralı
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Bingöl'de tır dereye yuvarlandı: 1 yaralı

1 saat önce

Bingöl'de bir tırın dereye yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Bingöl'de tır dereye yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]
Bingöl'de bir tırın dereye yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet Bozcu yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Göynük Çayı'na yuvarlandı. Kazada, sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
Erzurum, Bingöl, 3. Sayfa
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