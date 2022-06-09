Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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