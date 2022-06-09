Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

09.06.2022 10:34
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 6 kilo 176 gram esrar ve 10,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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