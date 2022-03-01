Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı

01.03.2022 11:03
Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi. Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, "Bunları kesinlikte korumamız ve duyarlı olmamız lazım. Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım" dedi.

Yedisu ilçesi Elmalı köyü mevkisinde Peri suyu kenarında yoldan geçen bir vatandaş,  karlı kaplı alanda taşın üzerindeki bir vaşağı, cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, "Nesli tükenmekte olan bir hayvan. Bunları kesinlikte korumamız ve duyarlı olmamız lazım. Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaptığı yabani hayvanları koruma çalışmasının faydalarını kısa zaman içinde görmeye başladık. Uzun zaman görmediğimiz yabani hayvanlar gözle görünmeye başladı. Bu görüntüler bizleri sevindirdi" dedi. FOTOGRAFLI


Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı
Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı
Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı
YORUMLAR
500
Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü

Mehmet Kaya, Yedisu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
11:05 ABD'de anket yapıldı! "Trump olsa farklı olurdu" görüşü yüzde 62'lik oranla Biden'i solladı
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:15:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement