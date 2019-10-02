Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
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Bingöl'de 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

37 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Bingöl'de de düzenlendi.

Bingöl'de 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Bingöl'de de düzenlendi.
Genç Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak ile çok sayıda öğrenci katıldı. Vali Ekinci ve beraberindekiler, yaya geçidini kullanarak, trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Vali Ekinci, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini ifade ederek, "Bugün tüm kavşaklarımızda tüm yaya geçitlerimizde, özellikle okul önlerinde 101 personelimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütün temsilcileri, aynı zamanda konuyla ilgilenen vatandaşlarımız bizlerle birlikte bir faaliyet icra edeceklerdir. Bu aynı zamanda medeniyette geldiğimiz noktanın bir ifadesidir. Dolayısıyla tüm şoför kardeşlerimizin konuya hassasiyet göstermesini rica ediyorum "dedi.


Türkiye, Ekinci, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:45 Kaynak: DHA
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