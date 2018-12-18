Bingöl "Fotosafari" ile Tanıtılacak

Bingöl
'de, kentin tanıtımı amacıyla "Fotosafari Fotoğraf Yarışması" düzenlenecek.
Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübünce (BİFSAK), Bingöl Belediyesi
, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenecek yarışma 24-27 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek.
Yarışmaya kent dışından 180'i aşkın ön kayıt başvurusu yapıldığı belirtildi.
BİFSAK Başkanı Nihat Kenan Elçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl'ü her yönüyle daha iyi tanıtmak için yarışmayı düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.
Hedeflerinin kenti yalnızca Bingöllülere değil bütün Türkiye
'ye tanıtmak olduğuna işaret eden Elçi, fotosafarinin de bunun için en güçlü ve etkili proje olduğunu düşündüklerini aktardı.
Elçi, "Amacımız, Bingöl'ün tarihini, yerel yaşamını, turistik alanlarını, geleneksel ve tarihsel değerlerini, doğal güzelliklerini, gelecek nesillere aktarabilmek, kentin görsel arşivini oluşturmaktır." dedi.
Organizasyonun Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçelerinde gerçekleştirildiğini anlatan Elçi, hatta bazı il ve ilçelerde geleneksel hale getirildiğini belirtti.
Elçi, etkinliğin Bingöl'de ilk kez yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Öyle etkili bir organizasyon ki meyvelerini yıllar sonra da alabiliyorsunuz. Kısa bir süre önce tanıtıma başlamamıza rağmen şu ana kadar Bingöl dışından 180'den fazla ön kayıt başvurusu aldık. Bu da son derece önemli bir gelişme. Türkiye'de birçok fotoğraf sanatçısının arşivinde hala kış fotoğrafları yok. Böyle bir projenin onları da heyecanlandırdığını biliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan fotoğraf sanatçılarını güzel bir şekilde misafir edersek, yaşadıkları yerlerde birer kültür elçimiz olacaklardır."
Elçi, birincinin 10 bin lira para ödülü kazanacağı yarışmada ayrıca farklı kategorilerde de 48 ödülün verileceğini kaydetti.