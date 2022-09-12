Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesi su deposu mevkisinde çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Orman İşletme ekipleri ve Genç Belediyesi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaların sürdürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bingöl haber | Bingöl'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika

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