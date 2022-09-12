Bingöl haber | Bingöl'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bingöl haber | Bingöl'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

12.09.2022 19:21
Bingöl haber | Bingöl'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Bingöl haber... BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesi su deposu mevkisinde çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Orman İşletme ekipleri ve Genç Belediyesi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaların sürdürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl haber | Bingöl'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl haber | Bingöl'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika
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