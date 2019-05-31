Son Dakika Haberleri: BİNGÖL İŞ YERİ SAHİBİ NAMAZ KILARKEN 30 BİN LİRALIK ALTINI ÇALDI
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BİNGÖL İŞ YERİ SAHİBİ NAMAZ KILARKEN 30 BİN LİRALIK ALTINI ÇALDI

2 saat önce

BİNGÖL'de, kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibi namaz kılarken yaklaşık 20 saniyede 30 bin liralık küpeleri alarak kaçtı.

BİNGÖL'de, kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibi namaz kılarken yaklaşık 20 saniyede 30 bin liralık küpeleri alarak kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kültür Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Mehmet Karakulak, iş yerinde namaz kılarken, içeriye henüz kimliği belirsiz bir kişi gidi. Vitrinde bulunan 20 çift küpeyi alan şüpheli, kaçtı. Namazı bitiren Mehmet Karakulak, vitrindeki küpelerin eksik olduğunu fark etti. Namaz kılarken kapıya sırtı dönük olduğu için şüpheliyi göremeyen Karakulak, hemen güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 20 saniyede yaklaşık 30 bin lira değerindeki küpeleri alarak kaçtığını gören Mehmet Karakulak polis haber verdi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
BİNGÖL İŞ YERİ SAHİBİ NAMAZ KILARKEN 30 BİN LİRALIK ALTINI ÇALDI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:24 Kaynak: DHA
Mehmet Karakulak, Güncel
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