Bingöl Karlıova'da 75 koyun telef oldu - Son Dakika
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Bingöl Karlıova'da 75 koyun telef oldu

18.05.2022 11:55
Bingöl Karlıova'da 75 koyun telef oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yayla yolunda bitkin olan ve kar yağışına yakalanan sürüdeki 75 koyun telef oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yayla yolunda bitkin olan ve kar yağışına yakalanan sürüdeki 75 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan hayvanlarını Karlıova'daki yaylalara götürmek için yola çıkan göçebeler, gece Karlıova ilçesi Kartal Dağları Bahçe köyü mevkisinde önce yağmura, ardından kar yağışına yakalandı.

Bitkin olan sürüdeki hayvanlar, kar yağışıyla dağılmaya başladı. Gece olmasından dolayı çobanların yoğun uğraşı sonuç vermedi.

Gün ağarınca hayvanları arayan çobanlar, İsa, Adem ve Selahattin Akalın'a ait 75 koyunun telef olduğunu gördü.

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Kaynak: AA

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