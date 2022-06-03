Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, okulları ziyaret etti

03.06.2022 15:22
Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, okulları ziyaret etti

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kentteki okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kentteki okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücel, Karlıova ilçesinde Çukurtepe, Halifan, Kantarkaya ve merkez Elmalı İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette öğretmen ve yöneticilerle bilgi alışverişinde bulunan Yücel, öğrencilerle sohbet etti.

Yücel, ziyaretlerin ardından Karlıova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin açtığı yıl sonu sergisine katıldı.

Sergideki stantları gezen Yücel, hazırlanan materyaller hakkında bilgi aldı.

Merkez İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'e geçiş ve hatim merasimine de katılan Yücel, başarılı olan öğrencilere hatim belgesi verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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