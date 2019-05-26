Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün gizli hazinesi: Pargasur Şelalesi

Bingöl'ün gizli hazinesi: Pargasur Şelalesi

1 saat önce

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Pargasur Şelalesi, doğa tutkunlarından büyük ilgi görüyor.

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Pargasur Şelalesi, doğa tutkunlarından büyük ilgi görüyor.
Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik başarılı operasyonları sonucu huzura kavuşan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kırsalındaki doğal güzellikler, doğa sporcuları ve fotoğraf tutkunlarının rotasına giriyor. İlçeye bağlı Kalkanlı köyü kırsalındaki Pargasur Şelalesi, görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelale ve çevresindeki yeşilin tonları, fotoğrafçılar için bulunmaz ortam oluşturuyor.
Yayladere Belediye Meclis Üyesi Mithat Ertan, Pargasur Şelalesi'ni, ilçe dışındakilerin pek bilmediğini ifade ederek, "Çok güzel bir yer, insanlar son zamanlarda buraya ziyarete geliyor, eğleniyor ve fotoğraf çekiyor. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burası, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine." diye konuştu.
Bingöl'ün gizli hazinesi: Pargasur Şelalesi
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:45 Kaynak: AA
Yayladere, Bingöl, Güncel
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