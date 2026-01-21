Bingöl Üniversitesi Webometrics'te 765 Sıra Yükseldi - Son Dakika
Bingöl Üniversitesi Webometrics'te 765 Sıra Yükseldi

21.01.2026 15:22
Bingöl Üniversitesi, 2026 Webometrics sıralamasında 1539'unculuğa yükselerek önemli bir başarı elde etti.

Bingöl Üniversitesi, 2026 yılı Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında 765 sıra yükselerek 1539'uncu oldu.

Üniversitenin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, üniversitenin 2025 yılı Webometrics sıralamasında 2304'üncü sırada yer aldığı, 2026 sonuçlarında ise 1539'uncu sıraya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, başarının tesadüf olmadığını, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu belirtti.

Çelik, "Bingöl Üniversitesini Webometrics sıralamasında 750-1000 bandına taşımayı hedefliyoruz. Bu yükseliş, kararlılıkla uygulanan yeni nesil üniversite vizyonumuzun somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil üniversite vizyonunun 8 ana başlık altında yapılandırıldığını kaydeden Çelik, bu vizyonun yüzde 74'ünün hayata geçirildiğini, elde edilen sıçramanın beklentileri karşıladığını ve üniversitenin yol haritasının daha net hale geldiğini bildirdi.

Çelik, akademik ve idari personele sürece sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

