Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasını YÖK onayladı - Son Dakika

Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasını YÖK onayladı

Bingöl Üniversitesi (BÜ), Kıraat İlmi Enstitüsü bünyesinde Kıraat İlmi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığını bildirdi.

Bingöl Üniversitesi (BÜ), Kıraat İlmi Enstitüsü bünyesinde Kıraat İlmi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığını bildirdi.

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Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, son bir ayda 3 yeni lisansüstü program açma taleplerinin YÖK tarafından incelendiğini ve kabul edildiğini bildirdi.

Yeni açılan programların Bingöl'e ve bölgeye katkı sunacağını aktaran Çapak, şunları kaydetti:

"Genç bir üniversite olmamıza rağmen açtığımız ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar kısa sürede ne kadar büyüdüğümüzü gösteriyor. Bu durum şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına bizleri de oldukça memnun ediyor. Temmuz ayı içerisinde daha önce de Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı ile Doğu Dilleri ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı bünyesinde Arap Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programını açmıştık."

Yükseköğretim Kurulu, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasını YÖK onayladı - Son Dakika
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