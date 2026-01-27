Bingöl Valisi Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Bingöl Valisi Yılın Kareleri Oylamasında

Bingöl Valisi Yılın Kareleri Oylamasında
27.01.2026 13:22
Vali Çelik, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve etkileyici fotoğraflar seçti.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelik, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Çelik, "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını tercih etti.

Çelik, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Tahsin Ceylan'ın "Minik balık", "Günlük Hayat"ta da Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendisinin de fotoğrafa özel ilgisinin bulunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Doğa fotoğrafları ve makro fotoğraflar çeken birisiyim. Kendi arşivimde kelebek, çiçek ve doğa fotoğrafları bulunuyor. Dağcılık yaptığım için doğa fotoğraflarına karşı ayrı bir ilgim var. Oylamada özellikle Gazze'de yaşanan insani dramı yansıtan fotoğrafları seçerken çok zorlandım ve duygulandım. Oradaki insanların yaşadığı dramı ve acıyı insan derinden hissediyor. Bu güzel kareleri yakalayan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sonuçları heyecanla bekliyoruz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

SON DAKİKA: Bingöl Valisi Yılın Kareleri Oylamasında
