Bingöl Yatırımlar İçin Fırsatlar Sunuyor

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Bingöl'ün yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Çintay, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, programın yerelden ulusala kalkınma yaklaşımıyla uygulandığını belirtti.

Program kapsamında Bingöl'de öncelikli yatırım alanlarına da değinen Çintay, asgari 300 büyükbaş et ve/veya süt hayvancılığı yatırımı, dört yıldız ve üzeri termal konaklama tesisi, entegre bal ve arı ürünleri üretimi ile su ürünleri üretimi ve/veya katma değerli ürün işleme tesislerinin desteklenen alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Söz konusu programın ilin üretim, istihdam ve katma değer potansiyeline katkı sağlayacağını Çintay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yerelden ulusala kalkınma yaklaşımıyla hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Bingöl, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Yerel potansiyelimizi üretime, istihdama ve katma değere dönüştürecek bu önemli programın ilimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.