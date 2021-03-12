Medicana Sivas Hastanesinde bininci kalp ameliyatını gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Kasım Doğan plaket ile ödüllendirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, bininci ameliyatı gerçekleştiren Doğan ve ekibiyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demiray, hizmete başladıkları günden bugüne sayısız ameliyat ile insanları sağlığına kavuşturmak için üstün standartlarda hizmet anlayışı, geniş cihaz parkuru ve teknolojik imkanları ile bölgeye hizmet verdiklerini belirtti.

Bazı ameliyatlarda hastaların ikinci baharı yaşadığını aktaran Demiray, "Bunlardan en önemlisi elbette ki kalp ameliyatlarıdır. Sivas'ın yetiştirdiği bir değer olan Prof. Dr. Kasım Doğan hocamız Türkiye çapında bir marka değerine sahip olup bugüne kadar binlerce kalbe şifa olmuştur. Yüzlerce yetiştirdiği öğrencisi ise hocamızın bilgileri ile ameliyatlarını yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Doğan'ın hastanede 4 yıl 9 aydır görev yaptığını ve bugün ekibiyle bininci açık kalp ameliyatını gerçekleştirdiğini belirten Demiray, "Hocamız, bin aileye bu ameliyatlar ile umut oldu. Kendisine ve ekibine hastanemiz ve bölgede yaşayan halk adına teşekkür ediyorum, hocamız uzun yıllar boyunca insanların sağlığına kavuşmasında katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Doğan ise ameliyatlarda görev alan ekibine teşekkür ederek, "Her şeyden önce bu ameliyatlar ekip işi, kardiyoloji, anestezi ekibi, ameliyat ekibi, perfüzyonist, servis ve yoğun bakım hemşireleri büyük bir gayret ve çaba ile hastanın hastaneye girişinden çıkışına kadar olan süreçte şifaya kavuşmasını sağlamak için elinden geleni yapıyorlar. Ekibimizi kutluyorum, her konuda bizi destekleyen hastane yönetimimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meslek hayatı boyunca sayısız ameliyat yaptığını aktaran Doğan, "Hastanede görev aldığım sürece diğer yaptığımız ameliyatlar ile iki bin civarı ameliyat yaptık. Meslek hayatım boyunca ise on bin civarında açık kalp ameliyatı gerçekleştirdik. Merkezimizde her türlü kalp damar ameliyatlarını yurt dışındaki en gelişmiş merkezlerle aynı başarı oranı ile gerçekleşmektedir. Kalp damar ameliyatları için Sivaslı hemşehrilerimizin ve bölgedeki hastaların başka şehir merkezlerine yönlenmelerine gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.