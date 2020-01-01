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Binlerce Hollandalı yeni yıl geleneği için soğuk denize girdi
6 saat önce
Binlerce Hollandalı, yeni yıl geleneğini yaşatmak için Scheveningen'den Kuzey Denizi’ne girdi.
Binlerce Hollandalı her yıl olduğu gibi 2020 yılına girerken de Lahey kenti yakınlarındaki Scheveningen sahilinde Kuzey Denizi'ne girdi.
Hollandalılar tarafından yoğun ilgi gösterilen yeni yıl geleneğine katılanların eğlenceli görüntüleri kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:07
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