Binlerce Hollandalı yeni yıl geleneği için soğuk denize girdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Binlerce Hollandalı yeni yıl geleneği için soğuk denize girdi - Son Dakika Dünya

Binlerce Hollandalı yeni yıl geleneği için soğuk denize girdi

6 saat önce

Binlerce Hollandalı, yeni yıl geleneğini yaşatmak için Scheveningen'den Kuzey Denizi’ne girdi.

Binlerce Hollandalı yeni yıl geleneği için soğuk denize girdi, System.String[]

Binlerce Hollandalı her yıl olduğu gibi 2020 yılına girerken de Lahey kenti yakınlarındaki Scheveningen sahilinde Kuzey Denizi'ne girdi.


Hollandalılar tarafından yoğun ilgi gösterilen yeni yıl geleneğine katılanların eğlenceli görüntüleri kameralara yansıdı.

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Kuzey Denizi, Lahey, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:07 
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