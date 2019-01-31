Binlerce Üniversitelinin Buluşma Noktası Bilyoner Wınterfest Başladı!

BİLYONER WINTERFEST'TE İLK GÜN NELER OLDU?

Dansa ve müziğe doymayalar ise sabahın ilk ışıklarına kadar Vibe ve Kuytu'da eğlence devam etti.

YEPYENİ FESTİVAL KULÜBÜ VİBE

Sene başından beri Uludağ'ın merakla beklenen etkinlik alanı Vibe, Fransız ünlü DJ The Avener'in mükemmel performansıyla açıldı! Birçok ismin katıldığı gecenin diğer yıldızları ise Deeperise ve Levent Özbay oldu. Her yıl sadece Bilyoner Winterfest özelinde açık olacak olan kulüp dekorasyonu, müzik programı ve katılımcı kitlesiyle Uludağ'ın en gözde mekanlarından biri haline gelecek.

BİNLERCE ÜNİVERSİTELİYLE BİRLİKTE EĞLENMEYE HAZIR OL!

Her yıl Türkiye'nin birçok üniversitesinden gençlerin akın ettiği Bilyoner Winterfest, 3-7 Şubat ve 10- 14 Şubat tarihlerinde tekrar müzik severlerle Uludağ'da buluşacak.