Kültür Sanat

Yahyalı'da Keskencelik Geleneği Yaşatılıyor

07.02.2026 11:14
Kayseri'nin el dokuması halılarıyla ünlü Yahyalı ilçesinde binlerce yıllık "keskencelik" geleneği yaşatılıyor.

Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan ve uzun süreli dokumalardan sonra tamamlanan halılar için yapılan kutlama anlamına gelen "keskencelik" geleneği, Yahyalı ilçesinde devam ettiriliyor.

Şehit Adem İlkkılıç Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katılan kadın kursiyerler, binlerce yıllık gelenek kapsamında, dokudukları halıların ardından tatlı, lokum ve şekerleme ikramında bulunuyor.

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine, 3 bin yıllık bir tarihe sahip bir toplumun tüm yaşanmışlıklarının halının üstündeki motiflerle sanata dönüştüğünü söyledi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan sanatın hala yaşatıldığını belirten Gültekin, "Bir halının motifinde, 3 bin yıl önce Orta Asya'da yaşayan bir annemizin duygularından, 30 yıl önce Yahyalı'mızın bir köyündeki genç kızımızın hayallerine kadar motifleri kesintisiz bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün ortaya çıkardığımız ya da yeniden canlandırmaya çalıştığımız şey aslında 3 bin yıllık bir kültürün ayağa kaldırılması." diye konuştu.

"Yahyalı'da eskiden 2 bin tezgahımız vardı"

"Keskencelik" geleneği hakkında bilgi veren Gültekin, şunları kaydetti:

"Yahyalı'da eskiden bilinen 2 bin tezgahımız vardı. Keskencelik, halı dokuma bittiği zaman, bu halının bitirilmesi sevincini kutlamak için yapılan kutlama. İşte o zamanki imkanlara göre ne varsa elde, bisküvi arası lokum, üzüm gibi, bunlarla o sevincin kutlanmasıdır. Bugün Yahyalı'da 5 tezgahta halılarımız bitti. Devam eden 5 tezgahımız da var. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam edecek. Bu 5 tezgahımızdaki halıların bitirilmesinin sevincini de burada tüm bu işe emek veren arkadaşlarımızla aynı geleneği yaşatmak adına kutlayacağız."

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise ilçenin el dokuması halılarıyla bilindiğini söyledi.

Eskiden 5 bin tezgahta halı dokunduğunu anımsatan Öztürk, şu an ise bu sayının azaldığını belirtti.

