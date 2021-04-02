Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla - Son Dakika

Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla

02.04.2021 10:39
Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla, System.String[]

Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazlaSAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Savaşçı, "Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgını ile mücadelede Alman Biontech aşısını da devreye almasıyla birlikte aşı tercihi hakkı getirildi. Vatandaşlar, randevu sistemi üzerinden Biontech ya da Sinovac aşısını tercih edebiliyor. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.

'BU HASTALIĞI GEÇİRENLER İNAKTİF AŞI TERCİH ETSİN'Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.'MRNA AŞILARI SONUCA ULAŞIP, VÜCUTTAN UZAKLAŞIYOR'Doç. Dr. Savaşçı, aşılarla ilgili kendilerine gelen sorulara ilişkin, "Özellikle 'aşı oldum, koronavirüse yakalandım, aşıdan mı bulaştı' deniyor. Aşıdan koronavirüs bulaşması mümkün değil. Halkımız şu yanlışa düşüyor; 'aşı oldum, koronavirüse yakalandım.' Eğer tedbirleri elden bırakırsak yine virüs kapma ihtimalimiz olabilir, bu sorular bize çok sık sorulmakta. Yeni teknolojik mRNA aşıları daha akıllı aşılar. Vücutta herhangi bir kalıntısı kalmadan, elde etmek istediğimiz sonuca ulaşıp, vücuttan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bizim genlerimize herhangi bir teması, bizi genetik olarak etkilemesi veya bu yönde hasar bırakması mümkün değil. Ancak bağışıklık sistemini baskılayacak ilaçlar kullanıyorsa, çok ciddi nörolojik hastalık geçirmişse inaktif aşıyı olmasını daha ön planda isteriz" ifadesini kullandı. 'SONBAHARDA ÇOCUK AŞILAMA PROGRAMINA BAŞLAYABİLİRİZ'Doç. Dr. Savaşçı, çocukların aşılanmasına ilişkin yurt dışında çalışmalar yapıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Çocuklar için şu anda yurt dışında çalışmalar yapıldı, 9-12 yaş üzerinde aşının yüzde 100 koruduğuna dair veriler elde edildi Biontech aşısında. Dolayısıyla yurt dışı onayları gerekli kurumdan alındıktan sonra, Bilim Kurulu'nun kararı ile özellikle sonbahar dönemlerinde de çocuk aşılama programına başlayabiliriz gönül rahatlığıyla. Özellikle her ne kadar daha bu konuda tam çalışma yapılmasa bile gebeler ilk 3 aydan sonra Sinovac aşısını olabilirler, emziren annelere de aşı yapılmasında bir mahsur görmüyorum."

Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla
Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla
Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla
Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla
Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla
Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla

Mikrobiyoloji, Biontech, İlaç, Gata, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek?         
11:47
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?         
11:00
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor         
10:49
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular         
10:28
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:52:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei