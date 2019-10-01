Son Dakika Haberleri: Bios Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Bios Filmi

1 saat önce

Bios filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bios filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bios Filmi, System.String[]

Yıkım sonrası bir dünyada geçmekte olan bilim kurgu filmi bir robotu temel alıyor. Ölmekte olan yaratıcısının köpeğini korumak için yaratılan robot, bu sürede sevgiyi, dostluğu ve insan olmanın ne demek olduğunu keşfediyor.

Yönetmen: Miguel Sapochnik

Senaryo: Craig Luck, Ivor Powell

Oyuncular: Tom Hanks, Laura Harrier, Caleb Landry Jones, Skeet Ulrich, Samira Wiley, Lora Martinez-Cunningham, Alexis Raben, Jon Donahue, Carma Harvey, Christopher Farrar, Oscar Avila

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Bios

Yapımcı Firma: Amblin Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Pinema

Vizyon Tarihi: 02.10.2020


Bios Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Sinema

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim devi Forever 21, iflas başvurusunda bulundu
Almanya'da yaşlı adamın öldüğü 8 yıl sonra ortaya çıktı Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:49:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bios Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]