Bios Filmi

Yıkım sonrası bir dünyada geçmekte olan bilim kurgu filmi bir robotu temel alıyor. Ölmekte olan yaratıcısının köpeğini korumak için yaratılan robot, bu sürede sevgiyi, dostluğu ve insan olmanın ne demek olduğunu keşfediyor.

Yönetmen: Miguel Sapochnik

Senaryo: Craig Luck, Ivor Powell

Oyuncular: Tom Hanks, Laura Harrier, Caleb Landry Jones, Skeet Ulrich, Samira Wiley, Lora Martinez-Cunningham, Alexis Raben, Jon Donahue, Carma Harvey, Christopher Farrar, Oscar Avila

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Bios

Yapımcı Firma: Amblin Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Pinema

Vizyon Tarihi: 02.10.2020



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