Bios Filmi

Yıkım sonrası bir dünyada geçmekte olan bilim kurgu filmi bir robotu temel alıyor. Ölmekte olan yaratıcısının köpeğini korumak için yaratılan robot, bu sürede sevgiyi, dostluğu ve insan olmanın ne demek olduğunu keşfediyor.
Senaryo: Craig Luck, Ivor Powell
Oyuncular: Tom Hanks, Laura Harrier, Caleb Landry Jones, Skeet Ulrich, Samira Wiley, Lora Martinez-Cunningham, Alexis Raben, Jon Donahue, Carma Harvey, Christopher Farrar, Oscar Avila
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Bios
Yapımcı Firma: Amblin Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Pinema
Vizyon Tarihi: 02.10.2020
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