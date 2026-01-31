Bipolar hastası Enes Terzi kayboldu - Son Dakika
Bipolar hastası Enes Terzi kayboldu

Bipolar hastası Enes Terzi kayboldu
31.01.2026 14:29
TRABZON'da kaybolan Enes Terzi için denizde arama çalışmaları sürüyor. Ayakkabıları bulundu.

TRABZON'da, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, ayakkabıları ve gözlüğü sahil kıyısında bulunan bipolar hastası Enes Terzi (25) için denizde arama çalışması yürütülüyor. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda henüz bir ize rastlanmazken, Terzi'nin kaybolduğu güne ait son görüntüler de ortaya çıktı.

Ortahisar ilçesi 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Enes Terzi, 27 Ocak akşamı ayrıldığı evlerine geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde Terzi'nin ayakkabısı ve gözlüğü, ilçenin Beşirli Mahallesi'ndeki sahil dolgu alanında bulundu. AFAD, Sahil Güvenlik, polis, dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı. Sahil hattında ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Ekipler havadan dronla ve karadan tarama yaparken, dalgıçlar da dalışlar yapıp denizdeki aramaları sürdürdü. Uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) da kullanıldığı çalışmaların 5'inci gününde, kayıp Terzi'ye dair bir ize ulaşılamadı.

Aramalar sürerken, Enes Terzi'nin evinden ayrılığı anlara ait son görüntüleri, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Enes Terzi'nin apartman kapısından çıkıp yola doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

'ÇIKIP GELMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

Aramaların yapıldığı bölgede umutla beklediğini belirten Bülent Terzi, "Muhtemelen evden denize gelmiş. Burada dün ayakkabıları ve gözlüğü bulundu. Dünden beri devletin arama kurtarma ekipleri, itfaiye, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri herkes arama çalışması yapıyor. İnşallah denizde değildir, bir yerlerden çıkıp gelmesini ümit ediyoruz. Çaresizce bekliyoruz. Bipolar bozukluğu ve psikiyatrik sorunları vardı. Acılar çektiğini söylüyordu. İnançlı da bir çocuktu ama morali her gün bozuktu. Genel olarak neşeli olmazdı ve hayattan hiç zevk almayan bir çocuktu. Cenabıhakk'ın takdiriilahisi. İlaç kullanıyordu. Bir kavga ya da gürültü olmadı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

