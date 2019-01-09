Bir Anda Alev Aldı, Facianın Eşiğinden Dönüldü
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin fuel oil tankında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bir otelin fuel oil tankında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Torba Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesinde bulunan fuel oil tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm mahalleyi saran dumanlar sebebiyle vatandaşlar panik yaşadı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Bodrum İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Polis
ekipleri de yangın mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülüp soğutma çalışması yaptı. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
(Eren Ayhan/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Çift Dumanların Arasında Mahsur Kaldı, Kızları Olay Yerinde Fenalık Geçirdi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 8 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Kadın Hastaların Mahrem Görüntülerini Çeken Doktor Serbest Bırakıldı
Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin