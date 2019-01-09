Son Dakika Haberleri: Bir Anda Alev Aldı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Bir Anda Alev Aldı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin fuel oil tankında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bir Anda Alev Aldı, Facianın Eşiğinden Dönüldü, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin fuel oil tankında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Torba Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesinde bulunan fuel oil tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm mahalleyi saran dumanlar sebebiyle vatandaşlar panik yaşadı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de yangın mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülüp soğutma çalışması yaptı. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

(Eren Ayhan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Bodrum, Güncel
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