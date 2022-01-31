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Bir ay sonra ekmek teknesi kamyonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika

Bir ay sonra ekmek teknesi kamyonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

31.01.2022 20:10

Bir ay sonra ekmek teknesi kamyonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı Artvin'de tomruk işi yapan Hüseyin Topçu, tomruk taşıdığı sırada kar bastırınca emektar kamyonunu ormanda bırakmak zorunda kaldı.

Bir ay sonra ekmek teknesi kamyonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

ARTVİN - Artvin'de tomruk işi yapan Hüseyin Topçu, tomruk taşıdığı sırada kar bastırınca emektar kamyonunu ormanda bırakmak zorunda kaldı. Sürekli yağan kar nedeniyle kamyonuna ulaşamayan Topçu, İl Özel İdaresi ekiplerin yardımıyla bir ay sonra kamyonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 30 yıldır kamyonuyla tomruk taşıyan Hüseyin Topçu (54), ormanda tomruk taşıdığı sırada aniden kar bastırdı. Tomruk yüklü kamyonu arızalanınca ormanda mahsur kalan Topçu, kamyonun terk etmek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir aydır kamyonunda ayrı kalan sürücü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge müdürlüğü ekipleri yardımıyla kamyonun bulunduğu ormanlık alanın yolu açıldı. Bir metreyi bulan karla kaplı orman yolundan çıkartılan kamyon sahibine Hüseyin Topçu'ya teslim edildi.

Bir ay sonra kamyonuna kavuşmanın mutluluğu yaşadığını ifade eden Hüseyin Topçu, "Emektar ekmek teknem, Diğer arkadaşlarım araçlarıyla ilçeye inebildi biz kaldık, kısmet böyleymiş. Yol açıldı arızası yapıldı, biraz zor oldu ilçeye inmemiz ama şükür kavuştuk. Yardım eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bir ay sonra ekmek teknesi kamyonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Bir ay sonra ekmek teknesi kamyonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Bir ay sonra ekmek teknesi kamyonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

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Artvin, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bir ay sonra ekmek teknesi kamyonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika


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