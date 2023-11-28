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Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı - Son Dakika

Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı

Mert Fırat ve Birce Akalay'ın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin iddialı dizilerinden Bir Derdim Var'ın ekran macerası kısa sürdü. 4 bölümü yayınlanan dizi iki bölüm sonra final yapacak.

28.11.2023 - 13:53,  Güncelleme: 13:57
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Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu ve Neslihan Arslan'ın başrolü paylaştığı Bir Derdim Var dizisi haftalar önce Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. İddialı diziler arasında gösterilen Bir Derdim Var, reyting listesinde başarıyı yakalayamadığı için final yapacak.

6. BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'nin büyük umutlarla yayına başlattığı Bir Derdim Var dizisi ekrana veda ediyor. AyNA Yapım imzalı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı ve final kararı alındı. Burak Müjdeci'nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. Bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.

Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı

BİR DERDİM VAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ergen ve çocuk psikiyatri servisinde şef doktor olan Nilüfer (Birce Akalay), ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları keskin bir zekayla çözmesiyle tanınır. Güçlü sezgileri ve derin hisleri sayesinde genç hastalarının her zaman çözülmesi imkansız gibi görünen durumlarını soruşturma yapan bir dedektif dikkatiyle çözer. Nilüfer'in aynı zamanda yıllardır herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Zor geçen ergenlik döneminde ona konulan Depersonalizasyon derealizasyon bozukluğu teşhisi. Ne pahasına olursa olsun bunu herkesten saklamak zorundadır. Aksi taktirde aşkla yaptığı mesleğini elinden alacak tek şey bu olacaktır.

Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı

Fakat bu hastalık aynı zamanda Nilüfer'in yeteneğidir de. İlaçlar ve kendi iradesiyle kontrol altında tutmaya çalıştığı halüsinasyonu olan kendisinin 15 yaşındaki ergen hali sayesinde birçok içinden çıkılması imkansız vakaları çözüme ulaştırıyordur. Bir nevi akıl, rehberidir Nilüfer'in...

Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı
Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı
Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı
Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı
Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı
Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı
Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı

Bir Derdim Var, Birce Akalay, Mert Fırat, Kanal D, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı - Son Dakika
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