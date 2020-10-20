Bir Düş Gördüm dünya festivallerinde

Yapım 22 Ekim'de Brezilya'da başlayacak olan Sao Paolo Uluslararası Film Festivali'nden sonra Amerika, İran ve Bangladeş'te düzenlenen festivallerde yarışacak.

Filmde Harun Reha Pakoğlu, Nevzat Yılmaz, Recep Çavdar, İsmail Hakkı, Ferda Işıl, Fatih Dokgöz, Emin Yalçın, Mustafa Halazaroğlu ve İsmail Kavrakoğlu rol alıyor.

Yapım, bir trafik kazasında babasını kaybeden ve annesi komada olan 8 yaşındaki Tarık'ın hafızasını kaybettikten sonra köyde yaşayan dedesi ile ninesinin yanına gönderilmesini konu alıyor.