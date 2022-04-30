"Bir Düş Gördüm" filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek - Son Dakika
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"Bir Düş Gördüm" filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek

30.04.2022 13:06
"Bir Düş Gördüm" filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek

Yönetmen Murat Çeri'nin birçok festivalden ödülle dönen filmi "Bir Düş Gördüm" 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen Murat Çeri'nin birçok festivalden ödülle dönen filmi "Bir Düş Gördüm" 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Çeri, "Bir Düş Gördüm nihayet 6 Mayısta seyirciyle buluşuyor. Filmi ne zaman seyredebiliriz, nasıl seyredebiliriz diyenler, buyurun sinemaya." sözleriyle, vizyon tarihini duyurdu.

Yönetmenin ilk filmi olan "Bir Düş Gördüm" daha önce 11. Dada Saheb Phalke Film Festivali, Bangkok Thai Uluslararası Film Festivali, Nepal Uluslararası Film Festivali (NIFF), 10. Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivali ve İskandinav Uluslararası Film Festivali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası festivalden ödüller aldı.

Film hakkında

TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen ve uluslararası ismi "In My Dream" olan filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını ise Ebru Tunçoktay üstlendi.

2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı yıl Malatya Film Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de ayrıca Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol aldı.

Dokuz yaşındaki Tarık'ın bir trafik kazası sonrası başından geçenlere odaklanan "Bir Düş Gördüm" filminin konusu şöyle:

"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını, hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bir Düş Gördüm' filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bir Düş Gördüm" filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek - Son Dakika
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