'Bir Düş Gördüm' filmine Amerika'dan en iyi sinematografi ödülü! - Son Dakika

'Bir Düş Gördüm' filmine Amerika'dan en iyi sinematografi ödülü!

27.05.2021 10:12
'Bir Düş Gördüm' filmine Amerika'dan en iyi sinematografi ödülü!, System.String[]

2018 yılında 8. Malatya Uluslararası Film Festivalinden aldığı proje ödülüyle TRT Ortak Yapımını kazanan 'Bir Düş Gördüm' seçildiği festivallerden ödüllerle dönmeye devam ediyor.

Murat Çeri'nin ilk uzun metrajlı filmi olan 'Bir Düş Gördüm' daha önce Finlandiya, Tayland, Rusya, Hindistan ve Nepal'den; En iyi Film de dahil olmak üzere çeşitli ödüller almıştı. Bir Düş Gördüm Amerika'dan da eli boş dönmedi.

Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen 10. Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivalinde En İyi Erkek oyuncu (Harun Reha Pakoğlu), En İyi Sinematografi ve En İyi Senaryo dallarında aday gösterilen Bir Düş Gördüm Uluslararası adıyla 'IN MY DREAM' filmi En İyi Sinematografi ödülünün sahibi oldu.

Film Murat Çeri'nin kendi çocukluk hikayelerinden esinlenilerek hayata geçirilmiş. Bu yüzden filmin çekim mekanı olarak yönetmenin çocukluğunun geçtiği Bolu-Seben- Gerede seçilmiş. Ana sponsorluğunu da yine menşei Gerede olan, yakınlarda vefat eden Emin Üstün'ün kurduğu Eminevim üstleniyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut yapıyor. Kostüm Tasarımını Ebru Tunçoktay, Sanat Yönetmenliğini Zeki Yalgın, Ses Tasarımını Umut Şenyol, Renk düzenlemesini Mehmet Göksu, Uygulayıcı Yapımcılığını Nihat Sönmez'in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda; Harun Reha Pakoğlu, Recep Çavdar, Nevzat Yılmaz, Ferda İşil, İsmail Hakkı, Fatih Dokgöz, Mustafa Halezeroğlu, İsmail Kavrakoğlu, Emin Yalçın, Yakup Baybarz, Furkan Aydın Çelik, Yusuf Can gibi isimler yer alıyor.

'Bir Düş Gördüm' filmine Amerika'dan en iyi sinematografi ödülü!

Amerika Birleşik Devletleri, Nepal, Film, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Bir Düş Gördüm' filmine Amerika'dan en iyi sinematografi ödülü! - Son Dakika


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