Bir Elini Kaybetti Devlet Desteğiyle Üretime Devam Etti - Edirne

CİHAN DEMİRCİ/TOLGA YANIK - Edirne 'nin Havsa ilçesinde fabrikada iş kazası sonucu sağ elini kaybeden 39 yaşındaki İlker Yazar, çalışma azmiyle diğer engellilere örnek oluyor.Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi kapsamında aldığı destekle 3 yıldır hayvancılık yapan Yazar, 40 koyunla başladığı hayvancılığa 250 koyuna kadar çıkartarak devam ediyor.Engelli hayvan yetiştiricisi İlker Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin kırsal kalkınma destekleri kapsamında gençlere birçok iş imkanı sunduğunu söyledi.Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi'nden küçükbaş hayvan desteği aldığını belirten Yazar, "Ben engelliyim, fabrikada çalışırken sağ elimi kaybettim. İlk zamanlar buna çok üzüldüm ama hayatımın böyle devam etmeyeceğine karar verdim. Ufak tefek hayvancılık işi yapıyordum. Devletimizin desteklerini takip ettim, başvurdum ve küçükbaş hayvan desteği aldım. Bu destekle 3 yıl önce 40 koyun almıştım. Çalışmaya devam ederek, bu sayıyı 250 koyuna çıkardım." dedi."Engelliler hayattan kopmasın"Eşinin ve 3 çocuğunun da kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Yazar, "Engelim nedeniyle birkaç zaman dışarı çıkamamıştım, psikolojim bozulmuştu ama onu yendim, çünkü hayat devam ediyor. Bunda bir şey yok. Çünkü Allah'ın verdiğini taşıyacaksın. Bu ayıp diye bir şey yok. Engelliler hayattan kopmasın, başarıp yapabilirler. İş kazasını geçirdiğim günden sonra hayatımı değiştirmeye karar verdim ve birçok başarıya imza attım. Evimi, arabamı aldım, hayata pozitif bakıyorum. Engellilik ayıp değil, Allah herkese verebilir. Kaza yapabilirsin, her şey başına gelebilir ama hayat devam ediyor." diye konuştu.Çalışmayı sevdiğini ve durmadan çalıştığını anlatan Yazar, herkesin küçük bir yatırımla çalışarak işini büyütebileceğini dile getirdi.Hayvancılığın ilgi isteyen bir iş olduğunu aktaran İlker Yazar, şunları kaydetti:"Koyunlarımı çok seviyorum. Hayvancılık, ilgi ve uğraş isteyen bir iş. Para kazanmak öyle kolay değil, yemi var, doğurması var, başında bekleyeceksin, yeri gelecek gece uyumuyorsun hiç, çünkü hayvan doğuruyor. Mal canın yongası bir anlamda, takip edeceksin. Bunları elimden geldiğince yapıyorum. Her gün geliyorum bakıyorum, sürekli denetliyorum hayvanlarımı. Ziyan da vermiyorum. Mesela bugün 40 koyundan 2 senede 100 kuzu satmışım. Senede 2 kez kuzuluyor bu hayvanlar iyi baktığın zaman. Bu işe başladığımdan bu yana toplam 250 kuzu yetiştirdim.""İş yok" diye yakınanlara üzülüyorum"İş yok" diye yakınanları görünce üzüldüğünü dile getiren Yazar, devletin iş kurmak isteyen gençlere destek verdiğini hatırlattı."Devletimizin destekleriyle hayatımı güzel bir seviyeye getirdim" diyen Yazar, "Şükürler olsun. Allah razı olsun sayın Cumhurbaşkanımdan, devlet büyüklerimden böyle projelere imza attığı için. Allah ondan bin kez razı olsun, tuttuğu toprak altın olsun. Yeni projeler devam ederse bizleri çok mutlu ederler. Ne kadar şükranlarımı sunsam az. Devletimiz çok büyük bir devlet. Engellilere, gençlere, ihtiyacı olan herkese destek veriliyor, yeter ki değerlendirmek istesinler." dedi.Yazar, projelerden alınan desteğin de düzgün kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu parayı düzgün kullanacaksın, verdiği imkanları düzgün kullanacaksın, ziyan etmeyeceksin. Üretici batırıyor, devlete mana buluyor, bu yanlış bir düşünce. Hesabını bilen insan devletin verdiği desteklerle güzel şekilde ticaret yapar. Bunu devlet verdi, bir sene sonra 'batırayım, yiyeyim' demeyeceksin. Devletten alınan desteği her zaman geliştirmeyi, artırmayı düşünen insan başarılı olur." ifadelerini kullandı.